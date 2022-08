Tragico scontro tra auto e moto: Pietro muore a 23 anni

Lutto ad Arzano per la tragica morte di Pietro Ammora, di soli 23 anni. Il giovane è morto a causa di un incidente.

Lutto ad Arzano per la tragica e prematura scomparsa di Pietro Ammora. Il giovane, di soli 23 anni, è morto a causa di un incidente che si è verificato nella serata di lunedì 8 agosto a Casavatore. L’intera comunità cittadina, in queste ore, si è stretta alla famiglia del ragazzo, distrutta dal dolore per questa tragica scomparsa.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto verso le 23.30 di lunedì 8 agosto a Casavatore, in viale Guglielmo Marconi.

Per cause ancora in corso di accertamento, la moto di Pietro Ammora si è schiantata violentemente contro un’automobile. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La salma è stata sequestrata, in attesa dell’autopsia, che dovrebbe chiarire cosa ha ucciso il 23enne di Arzano.