Padova, bimbo di 5 anni rapito dal padre a bordo di un furgone nero

Ieri mattina l'uomo con l'aiuto di 3 complici, dal padre, ha rapito il piccolo mentre andava a scuola.

David ha soli 5 anni e ieri, 5 ottobre 2021, è stato rapito a Padova dal suo papà. L’uomo è stato aiutato da altre tre persone. La madre, che si trovava con il suo bambino per portarlo a scuola, è sotto shock e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri: “Il mio ex compagno ha portato via il mio bambino, come tre anni fa”.

Padova, bambino di 5 anni portato via da suo padre su un furgone nero

Alexandra Moraru è la mamma di David e ha 26 anni e origini moldave. Il rapimento è successo a Padova intorno alle 8 di ieri. La donna stava accompagnando il piccolo a scuola nel quartiere San Lazzaro. Tuttavia, nel tragitto che percorre sempre a piedi, è stata fermata da una banda di quattro uomini a viso scoperto: la donna è stata comunque capace di riconoscere il padre del bimbo, nonchè il suo ex compagno, Bogdan.

Proprio quest’ultimo ha strappato il figlio dalla mamma, mentre due dei suoi complici erano impegnati a tenere ferma Alexandra. Il padre è salito su un furgone nero insieme agli altri tre e da quel momento non si hanno più sue tracce.

Padova, bambino di 5 anni portato via da suo padre su un furgone: “É già successo 3 anni fa”

Alexandra è stata portata in ospedale, c’è però da dire che i due che l’hanno trattenuta almeno non le hanno causato alcuna lesione.

Messa da parte quella del dolore per averle strappato il suo bambino. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Padova e il colonnello Giovanni Blasuting ha detto che:

“La signora era molto scossa quando è arrivata da noi. Le hanno portato via il bambino in un blitz”.

In aggiuta, sembra che questa non sia la prima volta che ciò accade.

Infatti, la donna ha raccontato che l’uomo tre anni fa ha fatto la stessa cosa, mentre la coppia viveva ancora in Romania. Alexandra ha cercato suo figlio per ben otto mesi prima che la polizia riuscisse a trovarlo a Bucarest. All’epoca Bogdan minacciò di togliersi la vita, buttandosi dal terrazzo col figlio in braccio.

Davanti ad un giudice, inseguito, si è deciso ufficialmente di affidare David solo alla mamma, in via esclusiva. Dallo scorso settembre però per l’uomo, è incominciato un divieto di avvicinamento complicato dal fatto che la mamma e figlio si sono trasferiti in Italia. Alexandra ha però raccontato di sentirsi sorvegliata in questo giorni.

Padova, bambino di 5 anni portato via da suo padre: “Stiamo facendo il possibile per trovarlo”

Disgraziatamente dopo oltre 24 ore di David ancora nessuna notizia. L’appello sui social della madre Alexandra è rivolto a chiunque possa aiutarla nel ritrovare il suo piccolo. I carabinieri di Padova nel frattempo sembra abbiano già rintracciato il luogo in cui i quattro uomini hanno riposato la notte prima del rapimento. Ma è da prendere in considerazione l’ipotesi che l’uomo possa aver lasciato già l’Italia a bordo del furgone. Il colonnello Blasuting ha detto che: