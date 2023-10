I genitori del bambino di Padova travestito da nazista chiedono scusa per il fraintendimento.

Padova, bambino travestito da nazista

“Volevamo stigmatizzare le guerre” è stata questa la spiegazione fornita dai genitori del bambino che si era presentato alla festa di Halloween travestito da nazista.

La scelta del costume ha suscitato scalpore e sollevato numerose proteste da parte delle comunità ebraiche di Padova e Venezia, che hanno inviato una lettera al preside Scott Suttonwood, al governatore Luca Zaia e al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

Le scuse dei genitori

Il ragazzino ha scelto quel travestimento in occasione della festa organizzata dalla scuola inglese di Padova per “stigmatizzare l’atrocità e l’assurdità di tutte le guerre”. Queste le parole dei genitori scritte in una lettera di scuse indirizzata alla scuola. “Ci dispiace moltissimo per l’accaduto, soprattutto per lo spirito con cui nostro figlio ha indossato quel costume, costume che, per circostanze che esulano dalla nostra volontà, non avevamo avuto modo di esaminare con la dovuta attenzione prima della festa. Di questo ci scusiamo”.

“L’intento era quello di ricordare come le guerre possano portare alle morte milioni di giovani di tutti gli schieramenti, e l’orrore insito in tutto questo. Disprezziamo l’ideologia nazista e ci scusiamo con tutti, e con la comunità Ebraica in particolare, per il turbamento arrecato”, concludono.