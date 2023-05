Dramma a Vignonovo, un piccolo centro del Veneto situato a nemmeno cinque chilometri da Padova, dove il medico 69enne Giorgio Stocco è morto dopo un terribile incidente in moto. Stocco stava viaggiando per le strade del paesello quando il suo mezzo a due ruote si è schiantato contro un autocarro.

Padova, moto contro autocarro: il centauro Giorgio Stocco perde la vita

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 30 Maggio, lungo le vie di Vignonovo. Al momento, la dinamica del sinistro non è ancora stata del tutto chiarita, ma quello che si sa è che la moto su cui viaggiava Giorgio Stocco, una Suzuki 600, ha centrato violentememente un autocarro in svolta. Il medico 69enne, dopo il frontale, è stato sbalzato via dalla sua moto ed è caduto rovinosamente a terra a diversi metri di distanza dal punto di impatto. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che il centauro stesse percorrendo il tratto di strada nel senso di marcia inverso.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori sanitari del Suem che hanno provato diverse tecniche di rianimazione, ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso di Giorgio Stocco. “È un tratto molto trafficato e dove si corre, nonostante siano stati posti dei velobox e l’area sia sempre controllata dai carabinieri e dalla polizia locale. La velocità spesso rimane sostenuta. Per la tragedia che è accaduta siamo addolorati” – commentano in coro il sindaco della città Luca Martello, e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Danieletto.