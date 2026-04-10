Un uomo è stato accoltellato e colpito con una catena in piazza dei Tigli, nel rione dell’Isolotto, davanti al figlio di dieci anni, al culmine di un diverbio con una baby gang a Firenze. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio, è ora al centro delle indagini della polizia, che sta cercando di identificare i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.

Baby gang accoltella e colpisce con catena un padre davanti al figlio di 10 anni

Come riportato da La Nazione, nel primo pomeriggio di giovedì 9 aprile, intorno alle 15, piazza dei Tigli nel quartiere fiorentino dell’Isolotto è stata scenario di una violenta aggressione che ha coinvolto un uomo di circa 45 anni, di origine albanese, ferito davanti al figlio di dieci anni.

L’episodio sarebbe nato da un diverbio improvviso con tre giovani, indicati come ragazzi nordafricani tra i 17 e i 18 anni, che avrebbero attraversato di corsa la strada dando origine a una discussione poi rapidamente degenerata.

Secondo le prime ricostruzioni, la situazione sarebbe precipitata in pochi istanti: dalle parole si sarebbe passati allo scontro fisico, con l’uomo colpito con una catena e successivamente ferito con un’arma da taglio. Il ferito è stato immediatamente soccorso da alcuni presenti, tra cui negozianti e clienti di un bar, che hanno tentato di contenere l’emorragia in attesa dei sanitari del 118. L’uomo è stato poi preso in carico e trasferito in pronto soccorso.

I tre aggressori si sarebbero invece dati alla fuga in direzione del parco della Montagnola, facendo perdere le proprie tracce. Alcuni testimoni hanno descritto momenti di forte tensione: “Hanno lasciato lì quest’uomo ferito, che perdeva molto sangue dalla testa e aveva ferite alle braccia, dove era stato pugnalato; loro invece sono scappati verso il parco della Montagnola“. Il bambino presente avrebbe assistito a tutta la scena, rimanendo profondamente scosso.

Padre accoltellato e colpito con una catena davanti al figlio di 10 anni: è caccia alla baby gang

Le indagini sono state affidate alla polizia, che sta analizzando anche un video dell’aggressione circolato sui social nelle ore successive, elemento ritenuto utile per risalire all’identità dei responsabili. L’ipotesi investigativa è che si tratti di una baby gang già attiva nella zona, potenzialmente responsabile anche di altri episodi avvenuti poco prima nella stessa area urbana. Infatti, secondo alcune testimonianze raccolte, la stessa baby gang sarebbe stata coinvolta in un presunto episodio di estorsione ai danni di due adolescenti di 15 e 16 anni.

La zona compresa tra piazza Paolo Uccello, piazza dei Tigli e il parco della Montagnola è da tempo considerata sensibile da residenti e commercianti, che segnalano episodi ricorrenti di microcriminalità e disagio giovanile; già nel 2024 era stata avviata una raccolta firme promossa dall’associazione Isolotto Vivo, che aveva raggiunto circa 400 adesioni per chiedere maggiore sicurezza.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, definendo quanto accaduto “un fatto gravissimo e inaccettabile“, sottolineando la necessità di risposte istituzionali più ampie e coordinate per affrontare un fenomeno che coinvolge sempre più spesso giovanissimi e che, come evidenziato, non rappresenta più casi isolati ma una criticità diffusa.