Il padre di Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni: ecco cosa ha detto

Durante la pandemia, Franco Lucia ha scoperto una nuova passione per la cucina, diventando una figura fondamentale nella vita quotidiana dei Ferragnez. Oltre a preparare i pasti per sua moglie Annamaria Berrinzaghi, il padre del rapper era il cuoco personale di Fedez, di Chiara Ferragni e dei nipotini, Leone e Vittoria.

La passione del padre di Fedez

Franco Lucia, padre di Fedez, è noto per la sua discrezione e il suo impegno nel lavoro. Prima di diventare più conosciuto grazie al successo del figlio, ha lavorato come magazziniere e orafo. Oggi, oltre a essere il padre di una delle star più seguite in Italia, ha scoperto una nuova passione nel mondo digitale, diventando un food influencer. Sulle sue piattaforme, condivide ricette semplici e casalinghe, guadagnando sempre più seguito e affetto dal pubblico.

La passione del padre di Fedez per la cucina si è rivelata fondamentale durante la pandemia, diventando un punto di riferimento nella casa dei Ferragnez. Oltre a preparare i pasti per sua moglie Annamaria Berrinzaghi, Franco Lucia è stato il cuoco personale di Fedez, sua moglie e i due piccoli di casa.

“Durante la pandemia mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e Chiara coi bambini. Ognuno aveva i suoi compiti: Fede passava l’aspirapolvere, Chiara portava giù il cane, mia moglie faceva la spesa e io mi mettevo ai fornelli”, dichiara Franco Lucia, come riportato nell’intervista a Oggi.

Nonostante la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, i piccoli continuano a godere dei piatti preferiti preparati dal nonno:

“Vengono a trovarci tutte le settimane, fanno i pigiama party coi figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto. E poi cuciniamo; l’altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati Vitto. Va in giro a dire: ‘Il mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l’hai?'”



A tal proposito, il 4 marzo è uscito “Tutto in una pentola”, il volume il cui sottotitolo è un invito a mettersi ai fornelli anche per chi è poco pratico: “Più di 80 ricette per cucinare con una sola pentola e sporcare il meno possibile”.

I rapporti tra Franco Lucia e il figlio

Franco Lucia riconosce di essere stato un padre a volte assente, ma concreto, insegnando a Fedez l’importanza del lavoro duro. Racconta di come cercasse di allontanarlo da cattive compagnie, incoraggiandolo a seguire una strada diversa.

Sebbene inizialmente non fosse entusiasta della carriera musicale di Federico, oggi ammette che aveva ragione a perseguire la sua passione. Franco confessa anche di aver avuto molta paura durante la malattia del figlio, pensando che Fedez non si rendesse conto di quanto fosse stato a rischio. Per superare un simile dolore, dice, serve tempo.

Il padre di Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni: ecco cosa ha detto

Da più di un anno, Chiara Ferragni e Fedez vivono ormai vite separate, con qualche tensione tra le famiglie. Tuttavia, nonostante il divorzio, il legame tra Franco, sua moglie e i nipoti è rimasto invariato. La coppia continua a vedere regolarmente Leone e Vittoria, e il loro rapporto con i piccoli è forte e affettuoso, come raccontato dallo stesso Franco.

Franco Lucia è di poche parole quando si tratta del rapporto con l’ex nuora Chiara Ferragni: