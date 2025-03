Quale sarà il futuro di Villa Matilda? Il destino della casa dell’ex coppia Fedez e Chiara Ferragni è un’incognita dopo la rottura. L’11 marzo, però, è emersa una nuova indiscrezione sulla sua possibile vendita.

Villa Matilda: una residenza da sogno

Il nome “Matilda” è stato scelto dalla coppia in memoria della cagnolina di Chiara Ferragni, che purtroppo è venuta a mancare lo scorso 29 luglio.

Villa Matilda, situata a Pognana Lario sul Lago di Como, è una proprietà imponente che supera i 900 mq, distribuiti su due piani, con un seminterrato e una piscina con vista mozzafiato sul lago. Fedez e Chiara Ferragni l’hanno acquistata per ben 5 milioni di euro. La villa, progettata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, unisce uno stile classico con l’architettura tradizionale delle dimore storiche della zona, creando un connubio perfetto con il paesaggio circostante.

Nonostante alcune difficoltà logistiche, il mercato immobiliare osserva con attenzione il futuro di questa proprietà da sogno, un angolo di paradiso sul Lago di Como che potrebbe presto cambiare proprietà.

Villa Matilda di Fedez venduta a Rihanna? Ecco la verità shock

Stando alle ultime indiscrezioni, Villa Matilda sarebbe stata acquistata dalla coppia per 5 milioni di euro e ora potrebbe essere messa in vendita per circa 10 milioni. Da qualche ora, si diffondono rumors su un possibile interesse di Rihanna per la residenza dei Ferragnez.

La prima a condividere questa indiscrezione, senza fornire ulteriori informazioni, è stata EspansioneTv. Tuttavia, l’entourage di Fedez ha prontamente smentito la notizia, dichiarando: “Non ci sono novità”.



Lo scorso gennaio, l’ufficio stampa di Fedez aveva smentito la notizia della vendita della villa a un “facoltoso inglese” per 10 milioni di euro. Avevano precisato che le voci diffuse dai giornali riguardanti Villa Matilda erano false. In realtà, la villa non era stata venduta e le offerte ricevute finora superavano ampiamente la cifra di dieci milioni.