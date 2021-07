Palazzo crollato a Miami trovato vivo il gatto Binx, che è stato accudito dal personale e riconsegnato alla sua famiglia sopravvissuta al crollo

Miracolo della vita nel palazzo crollato a Miami Beach il 25 giugno scorso: dopo 16 giorni trovato vivo il gatto Binx. Il felino viveva al nono piano dell’immobile a Surfside collassato all’improvviso e il cui crollo ha fatto 79 morti accertati e 61 persone tuttora disperse le cui ricerche in casella sopravvissuti erano state interrotte il 4 luglio.

E in mezzo a tanto dolore e a tanto sconforto per le vite che non ci sono più il ritrovamento di Binx ha assunto un significato molto particolare. Binx è uno splendido gattone nero che ha avurto una doppia fortuna. Perché? Perché è sopravvissuto nell’immenso cumulo di macerie dell’immobile, cumulo raddoppiato da quando si era deciso di demolire anche il troncone rimasto in piedi per paura che la stagione degli uragani facesse altri danni.

Palazzo crollato, trovato il gatto Binx, che è fortunato due volte

Ma non solo, Binx è un gatto fortunato al quadrato perché la sua famiglia umana è nel novero delle persone scampate al disastro, e proprio ai suoi membri Binx è stato riconsegnato dopo essere stato accudito e rimesso in forma. Un miracolo di cui ha vouto parlare anche la sindaca di Miami Dade, quella Daniella Levine Cava che nei giorni bui della tragedia non aveva mai smesso di lanciare speranze e che aveva dovuto annunciare al mondo le grandi singole tragedie che avvenivano man mano che si scavava fra la macerie.

Miami, fra le macerie del palazzo crollato trovato il gatto Binx, la sindaca: “Un piccolo miracolo”

Cava ha dichiarato durante una conferenza stampa che Binx è stato riconosciuto da un volontario che stava dando da mangiare ai gatti vicino all’edificio crollato: “Sono contenta che questo piccolo miracolo possa portare un po’ di luce nella vita di una famiglia in lutto oggi e possa fornire un punto luminoso per tutta la nostra comunità nel mezzo di questa terribile tragedia”. E la prima cittadina ha anche spiegato gli addetti al controllo degli animali stanno continuando a posizionare “trappole”, cioè richiami di cibo nella zona nella speranza di recuperare altri animali domestici che potrebbero essere sfuggiti al crollo e riconsegnarli alle famiglie.

Palazzo crollato, trovato vivo un gatto: “Un raggio di speranza in questa tragedia”

Dal canto suo la co-fondatrice del Kitty Campus Gina Nicole Vlasek ha scritto su Facebook: “Tutto ciò di cui avevamo bisogno era un raggio di speranza in questa tragedia. Oggi è stato uno dei giorni più incredibili. Uno dei sopravvissuti è venuto a vedere il gatto e per determinare se era il micio della sua famiglia e lo era! Siamo davvero grati di poter aiutare in ogni piccolo modo queste famiglie che hanno perso così tanto”.