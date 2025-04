Un grave episodio scuote la comunità di Partinico a Palermo: un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia locale con pesanti accuse di abusi sessuali su una bambina e di detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato alla luce un presunto orrore che getta un’ombra inquietante sul territorio.

Un vile abuso di fiducia e un orrore premeditato emergono dalle indagini avviate nel novembre 2024 con la collaborazione del nucleo Cyber Investigation e coordinate dalla Procura di Palermo, sezione violenza di genere. Un uomo, descritto come amico di famiglia, è stato arrestato con la gravissima accusa di aver abusato ripetutamente della figlia minorenne dei suoi conoscenti.

La sua familiarità con l’ambiente domestico della vittima, che frequentava assiduamente, avrebbe rappresentato la porta d’accesso per le violenze, consumate in alcune occasioni anche presso la sua abitazione.

La “particolare vulnerabilità” della bambina, evidenziata dagli investigatori, è stata cinicamente sfruttata dall’uomo, che non si è limitato agli abusi ma li ha anche documentati attraverso una telecamera nascosta. Le perquisizioni hanno infatti portato al ritrovamento di numerosi video pedopornografici.

Le gravi accuse di abusi su una bambina e produzione di materiale pedopornografico hanno portato alla convalida del fermo del 46enne da parte del gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo, arrestato dai carabinieri di Partinico sotto la guida della procura di Palermo, è ora detenuto.

Una priorità assoluta per gli inquirenti è stata la messa in sicurezza della giovanissima vittima, che è stata immediatamente trasferita in una struttura protetta per garantirle protezione e supporto psicologico in questo momento così difficile.