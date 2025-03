Il caso Pelicot ha fatto parlare di sé in Francia e non solo, l’uomo infatti è stato condannato a 20 anni di carcere per aver fatto abusare da centinaia di sconosciuti la propria consorte dopo che questa fu drogata con sostanze chimiche. Ora anche la figlia ha denunciato il padre che l’ha sedata e violentata per un lungo periodo.

Dominique Pelicot, anche la figlia vittima di violenze

La figlia di Dominique Pelicot, Carolin Darian, ha sporto denuncia contro il proprio padre perché anche lei è stata violentata dall’uomo nel periodo che andava dal 2010 al 2020. Lo schema usato era il medesimo della moglie e madre della donna, sedata tramite ingestione di sostanze chimiche e successivamente violentata.

La denuncia è arrivata dopo il caso che ha coinvolto la madre, la figlia ha anche scritto un libro, presentato anche nel programma “Cinque Minuti” condotto da Bruno Vespa.

Come riportato dall’Ansa si è scoperto della denuncia tramite fonti di BFMTV.

Quando sono stati presentati gli atti utili al processo della madre sono emersi anche filmati che ritraevano la figlia di Pelicot senza veli. Immagini che poi l’uomo avrebbe inviato su internet a sconosciuti.

Lo stesso Pelicot però ha negato di aver abusato della propria figlia.