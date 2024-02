Epifanio Riili,13enne di Aliminusa, piccolo centro alle porte di Palermo, è morto all’Ospedale dei Bambini di Palermo in seguito a una crisi respiratoria, dopo aver accusato per alcuni giorni influenza e febbre alta.

La tragedia inaspettata

Il 13enne era stato portato in ospedale a causa della febbre alta. Qui è morto in maniera tragica e inaspettata. La famiglia sta valutando se sporgere denuncia, considerate le cause non del tutto chiare del decesso.

Il lutto dell’intero paese

L’intera comunità di Aliminusa è sconvolta per la morte di Epifanio. Afferma il sindaco del piccolo centro, Michele Panzarella: “Un dolore senza eguali. Siamo tutti attoniti. Non riusciamo a comprendere la ragione di una così grande tragedia. La morte del piccolo Epifanio ha generato sconforto in tutta la comunità. Era un bambino meraviglioso, affettuoso e pieno di vita. Lo avevo incontrato qualche giorno fa in occasione della festa del carnevale. Correva, giocava e dimostrava affetto a tutti. Era un bambino gioioso e pieno di vita. È davvero doloroso dovere dare notizia della morte di un bambino amato da tutti e che fa parte della nostra comunità. Siamo vicini alla famiglia e dimostreremo loro il nostro affetto. Abbiamo proclamato il lutto cittadino.”