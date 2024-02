Denunciati per guida in stato di alterazione, i due autisti di scuolabus risultati positivi alla cocaina

I test effettuati dalla polizia sui conducenti degli scuolabus di Teramo hanno evidenziato problemi per due di essi. Gli autisti, infatti, erano risultati positivi ad un primo esame anti-droga e, dopo un secondo accertamento, i risultati sono stati confermati. Per questo motivo è scattata la denuncia e la loro patente è sata ritirata.

Autisti di scuolabus positivi alla cocaina: i test

Nell’ambito dei test per la sicurezza nei trasporti scolastici, controlli che come sempre hanno riguardato le dotazioni degli automezzi e le condizioni psicofisiche dei conducenti, gli agenti della Squadra di polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale di Teramo hanno pizzicato due autisti positivi alla cocaina. I due non avevano superato il primo esame, ma dopo il secondo (che ha confermato il risultato) sono stati denunciati.

Autisti di scuolabus positivi alla cocaina

Secondo quanto appreso, entrambi gli autisti dello scuolabus di Teramo avevano assunto cocaina e, inevitabilmente, mettendosi alla guida avevano messo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri automobilisti e degli studenti che accompagnavano a scuola. La denuncia è scattata per guida in stato di alterazione causata dall’assunzione di stupefacenti.