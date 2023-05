Palermo, si schianta contro auto parcheggiata, morto 86enne

Terribile incidente avvenuto in via Duca degli Abruzzi, all’altezza della Palazzina Cinese, a Palermo, nella giornata di oggi mercoledì 17 maggio. Nel tragico avvenimento a perdere la vita è stato un uomo anziano di 86 anni, le cui iniziali sono A.C. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

Si schianta contro un’auto parcheggiata e perde la vita. S’indaga sulla morte di un 86enne a Palermo

Secondo una prima ricostruzione l’anziano, che si trovava alla guida di una Citroen C3, è andato a schiantarsi contro un’altra vettura, un’Atos, in quel momento parcheggiata, per poi concludere la sua corsa contro un palo. Le ragioni che hanno portato alla collisione sono ancora ignote, ma non si esclude che l’uomo abbia perso il controllo dell’auto a causa di un malore.

L’86enne è stato immediatamente trasportato a Villa Sofia ma s’è spento durante il trasporto. Sul posto sono giunti gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, insieme alla squadra di Intervente. La strada è stata poi interdetta al traffico in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e tutti gli accertamenti del caso.

Mentre le indagini sono in corso per far luce sulla tragedia, la comunità s’è stretta intorno alla famiglia dell’86enne palermitano, sfortunato protagonista della vicenda.