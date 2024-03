Panico in volo: l'aereo in picchiata, 50 feriti su volo da Sydney

Panico in volo: l'aereo in picchiata, 50 feriti su volo da Sydney

Un racconto angosciante emerge dal volo LA800, partito da Sydney e diretto ad Auckland, quando a un’ora dall’atterraggio si è verificato un “problema tecnico”.

Panico in volo: l’aereo in picchiata, 50 feriti su volo da Sydney

Molti passeggeri sono stati sbalzati dai sedili, catapultati contro il soffitto, causando almeno 50 feriti come riportano i media, 13 dei quali ricoverati in ospedale.

Le testimonianze descrivono il panico a bordo, ma le cause dell’incidente sono ancora controverse, mentre alcuni parlano di turbolenza improvvisa, la compagnia Latam Airlines sostiene un “problema tecnico”, al momento ancora da specificare la reale natura del problema.

Danilo Recine, Vicepresidente ANPAC, ha spiegato a fanpage.it come suggerisca diverse ipotesi, dall’autopilota sganciato a black-out, ma la natura violenta della discesa lascia perplessi gli esperti.

Panico in volo: l’aereo in picchiata, 50 feriti su volo da Sydney

Le turbolenze sono comuni nei voli a lungo raggio, ma l’incidente su LA800 solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle procedure adottate.

Latam Airlines si scusa per i disagi e conferma l’impegno per la sicurezza, la versione ufficiale è attesa, mentre l’incidente solleva riflessioni sull’importanza delle cinture di sicurezza durante il volo, anche in situazioni critiche come questa.