Scontrino folle in un panificio a Milano, dove un cliente si è visto un sovrapprezzo di 20 centesimi per il taglio della focaccia. Ma ecco cosa è successo.

Panificio di Milano fa pagare 20 centesimi extra per il taglio della focaccia: è polemica

Ci troviamo al panificio Sgroi di Via Giovanni Pier Luigi da Palestrina a Milano, e un cliente si è visto addebitare un sovrapprezzo di 20 centesimi per il taglio della focaccia.

Lo stesso cliente ha inviato la sua storia alla pagina Instagram NoLoMilano, commentando così: “ben 20 centesimi in panetteria per tagliare un pezzo di focaccia in due con un coltello? Siamo alla follia.” Ma ecco la risposta del panificio.

20 centesimi extra per il taglio della focaccia: la risposta del panifico

Sul web si è accesa la polemica per i 20 centesimi extra per il taglio della focaccia che si è visto sullo scontrino il cliente del panifico Sgroi a Milano. C’è da dire che all’interno della panetteria ciò è segnalato accanto alla cassa con un cartello: “La richiesta di prodotti tagliati ha un sovrapprezzo“. Dopo l’indignazione del cliente, ecco la risposta direttamente da Sgroi a FanPage.it: “è un servizio in più che forniamo al cliente e che non tutti garantiscono. Tagliamo il pane con la macchina, è un costo aggiuntivo. I macchinari costano.” Dal punto di vista legale, se viene comunicato, come in questo caso, il sovrapprezzo si può mettere, e Sgroi intende mantenere questa scelta.