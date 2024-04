Sigarette, prezzi in crescita: ecco gli aumenti

Sigarette, prezzi in crescita: ecco gli aumenti

Aumentano i prezzi delle sigarette, proprio a partire da oggi, venerdì 5 aprile 2024. Questa è la terza volta dall’inizio dell’anno in corso ma non sono coinvolti tutti i marchi, solo alcuni. Scopriamo tutti i dettagli del caso e le informazioni utili qui di seguito.

Sigarette, aumento dei prezzi

Con quella di oggi, è ormai la terza volta, dall’inizio di quest’anno, che le sigarette subiscono un aumento dei costi. L’agenzia delle dogane e dei monopoli ha deciso di aumentare i prezzi per 46 brand di sigarette.

I costi delle sigarette

Il primo aumento deciso delle sigarette era avvenuto a marzo quando, in media, un pacchetto era arrivato a costare all’incirca 10 centesimi in più. Questo prima di aumentare nuovamente una seconda volta e poi una terza a partire dalla giornata odierna.

Quali sono le sigarette coinvolte?

Come vi stavamo anticipando, non tutte le sigarette sono coinvolte nell’aumento dei prezzi. I 46 marchi che hanno subito un cambiamento del normale costo, sono tranquillamente consultabili in maniera molto semplice, oltre che dettagliata, direttamente sul sito ufficiale dell’agenzia. Qui si potranno consultare tutti i marchi e il prezzo aumentato a cui si potranno acquistare adesso le sigarette.