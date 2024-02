Ci si chiede come mai siano improvvisamente aumentati i prezzi delle sigarette. La decisione è nata dal provvedimento voluto dalla Legge di Bilancio 2024. L’incremento dei costi per i prodotti da inalazione, come sigarette e sigari, è ora ufficiale. La tabella degli aggiornamenti dei prezzi delle sigarette è stata pubblicata venerdì 2 febbraio, sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Prezzi delle sigarette: l’incremento sui pacchetti

In base alla Manovra, i pacchetti subiranno un aumento medio di 10-12 centesimi, portando il prezzo di mille sigarette da 20,20 a 29,30 euro. Tuttavia, le variazioni dipenderanno dalla marca dei prodotti.

Prezzi delle sigarette innalzate dalla Manovra 2024

Le modifiche della Manovra 2024 hanno innalzato i prezzi attraverso la revisione di alcune tariffe riguardanti le accise, l’aliquota di un’imposta di consumo e gli oneri fiscali. Questo aumento non coinvolge solo i prodotti derivati dal tabacco, ma si estende anche ai sostitutivi, compresi sigari, sigarette, tabacco trinciato a taglio fino, tabacco da fiuto e da mastico, tabacco da pipa e da pipa ad acqua.

L’impatto della riforma sui diversi prodotti

La riforma impatta anche sui prodotti a base di piante, erbe o frutta, i tabacchi da inalazione senza combustione e le sigarette elettroniche. La recente modifica delle accise, stabilita dal comma 48 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, ha generato l’attuale incremento dei prezzi. Inoltre, in linea con le previsioni, nel 2025 si potrebbe registrare un ulteriore lieve aumento: il costo di mille sigarette potrebbe passare da 29,30 euro a 29,50 euro.