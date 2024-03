A partire dalla giornata di oggi scatta una seconda tranche di aumenti del prezzo delle sigarette, come stabilito dalla manovra per il 2024 che ha ritoccato le accise, che interessa i marchi che non erano aumentati lo scorso 2 febbraio quando l’importo fisso per unità di prodotto è passato da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette. Tradotto, un aumento dei prezzi delle sigarette di circa 10-12 centesimi rispetto al pacchetto standard.

L’aumento dei prezzi

L’aumento dei prezzi significa che, per qualcuno che fuma un pacchetto al giorno, la spesa sarà di 6 euro in più al mese che diventano 72 euro in più all’anno.

Tra i marchi interessati all’aumento troviamo ne troviamo anche di molto noti. Ad esempio le Camel aumenteranno di prezzo di 20 centesimi a pacchetto.

Dove consultare i nuovi prezzi

Gli aumenti dei prezzi, segnalati marca per marca, sono consultabili sul sito dell’agenzia dei Monopoli e delle Dogane che ha per l’appunto aggiornato oggi i listini dei prezzi al pubblico. Gli aumenti vengono annunciati anche sul sito della Fit, Federazione Italiana Tabaccai.