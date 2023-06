Pannelliplastica.it, lo store online specializzato nella fornitura di materiale plastico

I pannelli realizzati con materiale plastico di varia tipologia possono essere utilizzati per molteplici usi e possono far risparmiare parecchio denaro a tutte le persone che sono in grado di mettere assieme un minimo di capacità di “fai da te” con un po’ di creatività.

Un tempo questi pannelli erano disponibili sono per le aziende e con ordini di importo significativo; oggi invece sul sito specializzato Pannelliplastica.it è invece possibile ordinare online uno o più pannelli personalizzati sia per quanto riguarda il materiale che per quanto riguarda le dimensioni.

Tipologie di pannelli disponibili su Pannelliplastica.it

I pannelli disponibili su Pannelliplastica.it possono essere realizzati nei seguenti materiali:

Plexiglass

Policarbonato

HPL

PVC

Alupanel

Dibond®

Tipologie di pannelli e utilizzi

Vediamo ora per ogni tipologia di pannello quali sono le principali caratteristiche e utilizzi.

Plexiglass

Il plexiglass è un materiale plastico conosciuto anche come vetro acrilico e vetro sintetico. Il come corretto del plexiglass è polimetilmetacrilato.

Le sue proprietà uniche: oltre ad essere particolarmente cristallino (vanta una trasparenza del 92%), è anche più leggero, più economico e 30 volte più resistente del vetro. Per queste ragioni, sempre più spesso, viene utilizzato come suo sostituto. Inoltre, è facile da lavorare e modificare, anche con il fai da te.

Il plexiglass è ampiamente utilizzato per realizzare tettoie, vetrate per balconi, pannelli murali, finestre secondarie, finestre per barche, pensiline, serre, frangivento e acquari di grandi dimensioni.

Policarbonato

Il policarbonato è un polimero termoplastico disponibile in 2 diverse tipologie: compatto e alveolare.

In entrambi i casi sono pannelli sono massicci e super resistenti, utilizzati spesso per realizzare vetrate di sicurezza.

HPL

I pannelli HPL sono estremamente robusti, resistenti ai graffi e durevoli. Lo strato superiore ha una densità molto elevata, caratteristica che rende il pannello resistente all’umidità e di facile manutenzione.

Sono utilizzati sia per rivestimenti interni che per rivestimenti esterni in appartamenti e palazzi.

PVC

Il PVC è un materiale popolare utilizzato in varie industrie, dalla realizzazione di insegne pubblicitarie alla costruzione di macchinari.

La sua lavorabilità e le sue proprietà isolanti lo rendono adatto per una grande varietà di applicazioni.

Il PVC può essere modellato in qualsiasi forma, e pertanto viene utilizzato principalmente per prodotti di forme complesse. Su PannelliPlastica.it il materiale è disponibile in due tipologie: PVC espanso e PVC rigido.

Alupanel

Alupanel è stato sviluppato appositamente per il settore della pubblicità e della cartellonistica. Gli strati superiori sono particolarmente adatti alla stampa, con varie tecniche e inchiostri. Le lastre sono disponibili in una vasta gamma di colori e in alluminio spazzolato. I pannelli di Alupanel sono resistenti ai raggi UV, leggeri e facili da lavorare.

Dibond®

Le lastre Dibond® sono pannelli sandwich robusti e leggeri. Sono molto richiesti sia per applicazioni casalinghe, sia in cucina che nei settori professionali, primi fra tutti l’industria pubblicitaria.

Il materiale dei pannelli Dibond® si può segare, fresare, dipingere, incollare e forare, purché si usino gli attrezzi giusti, come seghe per metalli e trapani HSS

Le caratteristiche di PannelliPlastica.it per produzione e ordini

PannelliPlastica.it lavora esclusivamente con plastiche di alta qualità e si distingue nella consegna di tutto il materiale in pannelli personalizzati delle dimensioni desiderate.

I materiali sono misurati dal computer con una precisione di mezzo millimetro.

L’ordine avviene con online con pagamento sicuro e protetto da HTTPS tramite iDeal, carta di credito, Bancontact/Mistercash, PayPal e bonifico bancario.

Le consegne avvengono solitamente entro 48 ore dall’ordine.

PannelliPlastica.it ha come clienti aziende, istituti di formazione e privati.

L’attenzione alla sostenibilità di PannelliPlastica.it

al contrario della plastica usa e getta, i prodotti di plastica a lunga durata possono essere considerati sostenibili in quanto sono destinati a un utilizzo a lungo termine e in parte riciclabili.

L’impegno di PannelliPlastica.it nell’ambito della sostenibilità si articola in 6 punti: