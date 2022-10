Paola Barale, com'è cambiata negli anni? Da sosia di Madonna si è trasformata in hippie chic.

Paola Barale è uno dei volti storici della televisione italiana. Anche se negli ultimi anni è latitante dal mondo dello spettacolo e accetta raramente ospitate o interviste, i fan continuano ad amarla come il primo giorno. Com’è cambiata dal debutto ad oggi?

Paola Barale: com’è cambiata negli anni?

Correva l’anno 1986, quando una giovanissima Paola Barale debuttava a Domenica In. Ad aprirle la strada della carriera in televisione è stata la sua grande somiglianza con Madonna. Capelli biondissimi e cotonati, occhi azzurri di ghiaccio, pelle di porcellana e corpo mozzafiato: era impossibile non paragonarla a Lady Ciccone. Dopo questa piccola esperienza in tv, Paola è stata scelta come Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci. E’ il 1989, però, a segnare la svolta: Mike Bongiorno la vuole come valletta ufficiale de La ruota della fortuna.

Da sosia di Madonna a volto della tv nostrana

Dal 1989 al 2000 la carriera di Paola Barale è stata inarrestabile. Ha partecipato a tantissimi programmi, diventando una vera e propria icona di stile.

Il suo caschetto biondo, il trucco impeccabile e i suoi tailleur l’hanno accompagnata per tutta la sua carriera davanti alla telecamera. Dagli abiti glitterati in stile Madonna, la showgirl è passata ad uno stile più sobrio, quasi serioso.

Paola Barale oggi

Oggi, con 55 candeline all’attivo, Paola Barale è ancora bellissima come un tempo. Il suo stile, però, è completamente cambiato. Ha detto addio ad abiti di paillettes super colorati per fare spazio a capi hippie chic. L’ex valletta di Mike Bongiorno adora i vestiti over size, i cappelli a falda larga e i maxi cappotti. Non solo, anche in fatto di acconciature riesce sempre a stupire i fan: passa dal long bob alle rasature sulla nuca in un battito di ciglia.