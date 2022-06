Paola Di Benedetto prima e dopo, si è rifatta? Com’è cambiata la showgirl

Nel corso degli anni Paola Di Benedetto è cambiata moltissimo, probabilmente anche con l'aiuto di qualche ritocco estetico.

Paola Di Benedetto prima e dopo: il cambiamento

Paola Di Benedetto è cambiata moltissimo da quando ha esordito nel mondo della televisione, qualche anno fa. Secondo il parere del pubblico e degli utenti sui social, la sua trasformazione è dovuta anche all’intervento del chirurgo plastico. L’ex volto di Madre Natura di Ciao Darwin ha incantato moltissimi telespettatori per via della sua incredibile bellezza. Dopo aver esordito nei concorsi di belezza, ha debuttato sul piccolo schermo con Ciao Darwin, per poi intraprendere una carriera da modella.

La giovane è stata anche una concorrente del Grande Fratello Vip 4 e una naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2018. Ora lavora come speaker radiofonica a Rtl 102.5. Intanto, è diventata anche molto famosa e seguita sui social network. Il suo cambiamento fisico è davvero molto evidente.

Paola Di Benedetto si è rifatta?

Paola Di Benedetto è cambiata molto, come si nota confrontando le foto del prima e del dopo. Secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe sottoposta ad un intervento di rinoplastica, in quanto non le piaceva il suo naso, che ora è diventato perfetto.

Anche le sue labbra sembrano più voluminose rispetto al passato e sembra anche che abbia deciso di sottoporsi ad un’operazione di bleferoplastica. Per il momento la diretta interessata ha confermato solo l’intervento al naso.