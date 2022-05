Rkomi e Paola di Benedetto insieme? L’indizio social

Rkomi ha commentato con un emoticon al post di Paola di Bendetto, per poi toglierlo. Un indizio social che sta convincendo i fan della loro relazione.

Si rincorrono sempre più voci sulla presunta relazione tra Paola di Benedetto e il cantante Rkomi, e proprio quest’ultimo con una reaction a un post della conduttrice radiofonica ha scatenato letteralmente i fan.

Paola di Benedetto e Rkomi stanno insieme? L’indizio social

Da giorni i social non fanno altro che parlare della presunta relazione tra Rkomi e Paola di Benedetto, e ogni loro commento o azione sta sempre più convincendo i fan della nascita di una nuova coppia.

A supporto di questa tesi, infatti, troviamo un recente post pubblicato dalla conduttrice radiofonica e vincitrice del GF Vip 2020 su Instagram in vacanza, con in bella vista la reazione tramite emoticon del cantante.

Qualche ora dopo il commento è sparito, come molti fan hanno comunicato e scritto sui social, forse tolto proprio dal cantante per non sviare i sospetti.

Il retroscena

La questione della loro presunta relazione è nata lo scorso 25 maggio, quando i due protagonisti sono stati avvistati insieme in un noto locale di Milano, dove tra l’altro sarebbe scattato pure un bacio.

Aldilà di questo ipotetico rapporto sentimentale, Paola di Bendetto e Rkomi sono stati a un passo da stringere un rapporto lavorativo.

Il rapper milanese sarà il prossimo giudice di X Factor e poco prima l’ex gieffina era in lizza per condurre il programma.