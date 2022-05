X Factor 16, Francesca Michielin prende il posto di Ludovico Tersigni: da cantante a conduttrice del talent.

X Factor 16 andrà in scena con una squadra del tutto rinnovata. Oltre ai giudici, cambiati in toto, anche la conduzione vedrà un altro personaggio al posto dell’attore Ludovico Tersigni. Stando alle indiscrezioni, sarà sostituito dalla cantante Francesca Michielin.

X Factor 16: Francesca Michielin al posto di Ludovico Tersigni

Stando a quanto sostiene TvBlog, Francesca Michielin è stata scelta dai vertici Sky come conduttrice di X Factor 16. La cantante, che anni fa ha partecipato al talent in veste di concorrente, dovrebbe prendere il posto di Ludovico Tersigni, che ha debuttato nel programma lo scorso anno. Francesca, correva l’anno 2012, ha gareggiato a X Factor entrando nella squadra under donne guidata da Simona Ventura. A vincere quell’edizione è stata proprio la Michielin.

Da quel momento in poi, la sua carriera è stata un continuo crescendo, che l’ha portata a conquistare due secondi posti al Festival di Sanremo. Al momento, Francesca non ha ancora ufficializzato il suo ruolo da conduttrice a X Factor 16.

La giuria di X Factor 16

Come già anticipiato, la giuria di X Factor 16 è stata del tutto stravolta. Il primo volto annunciato è stato quello di Fedez, che torna nel talent dopo ben 4 anni di assenza.

Al suo fianco tre new entry, due già confermate: Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Ques’ultimo è stato così accolto: “Benvenuto nella famiglia di X Factor“.

Il quarto giudice di X Factor 16

Per quel che riguarda il quarto giudice di X Factor, anche se non abbiamo ancora l’ufficialità, dovrebbe essere Rkomi. La sua popolarità è eplosa durante l’ultimo Festival di Sanremo, dove ha gareggiato con il brano Insuperabile.

L’artista dovrebbe prendere il posto di Manuel Agnelli che, dopo anni e anni di onorato servizio a X Factor, dovrebbe aver deciso di lasciare il talent.