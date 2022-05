Paola Di Benedetto bacia Rkomi? L’indiscrezione

Paola Di Benedetto e Rkomi sono una nuova coppia? I due sarebbero stati avvistati mentre si stavano baciando.

Secondo indiscrezioni Paola Di Benedetto e Rkomi sarebbero stati visti mentre erano intenti a scambiarsi un bacio al Just Cavalli di Milano.

Paola Di Benedetto e Rkomi: il gossip

Secondo quanto riportato da alcuni utenti a Amedeo Venza, Paola Di Benedetto e Rkomi si sarebbero scambiati un appassionato bacio sulle labbra mentre si trovavano al Just Cavalli di Milano.

Al momento sulla questione non vi sono conferme ma i fan dei due vip sono curiosi di saperne di più.

Per Paola Di Benedetto potrebbe trattarsi della prima liaison importante dopo la fine della sua storia con Fede di Benji e Fede. I due erano da poco andati a vivere insieme quando la loro storia è improvvisamente naufragata. Nonostante questo Paola di Benedetto ha confessato di aver mantenuto rapporti pacifici con il cantante, suo ex fidanzato.

Paola Di Benedetto e Fede

La storia tra Paola di Benedetto e Federico Rossi sembrava destinata a durare e, invece, si è conclusa in un nulla di fatto. La modella in seguito alla rottura ha svelato:

“E’ finita perché la nostra relazione era arrivata a un punto di stallo e il nostro rapporto era diventato più simile ad una amicizia. Non ho colpe io e non ha colpe lui. Non c’è stato nessun tradimento, lo ribadisco: tra noi c’è un grande affetto e gli auguro il meglio.”

Successivamente a Paola Di Benedetto è stata attribuita una liaison con Stefano De Martino, poi smentita dalla stessa showgirl.