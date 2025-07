Paola di Benedetto si sposa: una notizia che ha emozionato i fan e acceso i riflettori su una delle coppie più amate del momento.

Paola Di Benedetto si sposa: la proposta e l’anello che fa sognare

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno annunciato una notizia che ha già fatto il giro del web: si sposano.

È stato un post su Instagram, semplice ma carico di emozione, a svelare il grande passo. Erano seduti in un ristorante, eleganti, sorridenti, quando Raoul ha deciso di chiedere a Paola se vuole passare il resto della vita con lui. Lei, emozionatissima, ha detto di sì. Uno di quei momenti che sembra di vedere solo nei film, ma questa volta è tutto vero. I preparativi? Non subito, niente nozze all’orizzonte per ora: si parla del prossimo anno.

Paola di Benedetto si sposa ma l’attenzione è tutta sull’anello. Un solitario vistoso, con un diamante a taglio goccia che brilla sull’anulare di Paola come fosse una piccola stella. Incastonato in oro bianco, contornato da pavé di brillanti, il gioiello è da capogiro. Il valore? Non ufficiale, ma si dice che valga diverse migliaia di euro. Non è solo un simbolo, è un segno tangibile di un amore che, nonostante tutto, ha trovato la sua strada.

Paola di Benedetto si sposa: tra alti, bassi e un ritorno di fiamma

La loro storia è iniziata nell’estate 2023, tra sguardi e dichiarazioni social che sembravano promettere tanto. Ma a gennaio 2024, la sorpresa: Paola ha annunciato la fine della relazione. Motivo? Incompatibilità caratteriali, niente tradimenti o drammi da gossip. Solo due persone che, per un po’, hanno scelto strade diverse.

Eppure, l’amore ha il suo tempo. Dopo qualche mese di distanza, ecco il colpo di scena: a maggio 2024, Paola pubblica una foto per il compleanno di Raoul, segno chiaro del ritorno insieme. Da quel momento la coppia si è stabilizzata. Nel gennaio 2025, in un’intervista a Verissimo, Paola racconta di un rapporto forte, maturo, fatto di alti e bassi ma oggi solido, quasi due anni di storia che guardano avanti.

Tra emozioni, lacrime, sorrisi e quel brillante che non passa inosservato, Paola Di Benedetto si prepara a dire il suo sì. Con Raoul accanto, a scrivere un capitolo che sembra fatto apposta per i libri di storie vere.