Paola Frizziero, la nota corteggiatrice di Salvatore Angelucci a Uomini e Donne, a distanza di vent’anni dalla sua prima apparizione in TV si è raccontata in un’intervista, svelando i dettagli della sua vita oggi.

Paola Frizziero conquistò il pubblico nella stagione 2005/2006: fu scelta da Salvatore Angelucci, ma la loro storia d’amore non durò a lungo, portandola a ritornare nelle vesti di tronista tra il 2007 e il 2008.

La donna ha lasciato la TV da diversi anni e, oltra al cambiamento evidente del suo aspetto, da una lunga chioma castana a un taglio molto corto brizzolato, ha mostrato un cambiamento interiore grazie ad un percorso spirituale rivelando come la Madonna l’abbia guidata verso una guarigione profonda.

In queste ore è stata diffusa un’intervista che ha rilasciato per un portale dedicato a Medjugorje, luogo di culto che lei frequenta da anni.

“La Madonna mi ha salvato, sono guarita dal mio egoismo, dalla mia tristezza e dalla mia depressione. Ero molto attaccata ai vestiti e cose a cui una ragazza è attaccata per vanità. Piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti. La bellezza del cuore è ciò che conta di più”.