Paola Frizziero è incinta: la prima foto del pancione

Paola Frizziero è incinta e sui social è spuntata la prima foto che la ritrae col pancione: l’ex volto di Uomini e Donne è più felice che mai e oggi al suo fianco è sempre presente il marito Francesco.

Paola Frizziero: la foto del pancione

Raggiante e piena di felicità Paola Frizziero mostra per la prima volta il pancione: l’ex volto di Uomini e Donne è stata sorpresa a cena con sua sorella Aurora – a cui da sempre è molto legata – e il marito Francesco, con cui è convolata a nozze nel 2019. I due sono in attesa del loro primo figlio, Gennaro Maria, che dovrebbe nascere entro la fine dell’estate. Nonostante si sia progressivamente allontanata dal mondo dei social Paola Frizziero continua ad essere uno degli ex volto di Uomini e Donne più seguiti, e in tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla sua maternità e sull’arrivo del suo primo bambino.

A Uomini e Donne la sua storia con Salvatore Angelucci (terminata appena 8 mesi dopo il momento della “scelta) tenne centinaia di telespettatori col fiato sospeso.

Oggi i due hanno chiuso completamente i rapporti, e circa un anno fa Paola ha ritrovato la serenità accanto a Francesco, che presto diventerà il padre di suo figlio: “Ho avuto bisogno di aiuto per capire cosa volevo. Per questo matrimonio c’è voluto tempo. Tre anni fa c’è stata la morte di mio padre, che aveva la SLA. Poi a Gerusalemme ho conosciuto e ho approfondito di più la conoscenza con Francesco.

Lui mi stava alle calcagna. (…) Gli proponevo cose assurde, lui mi sopportava. Ho pensato che da tanta costanza sarebbe uscito qualcosa di buono”, ha rivelato la Frizziero sulla sua storia d’amore col marito.