Paolo Bonolis soffre per la separazione da Sonia Bruganelli: l'indiscrezione

La separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continua a far discutere. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il conduttore di Avanti un altro starebbe soffrendo parecchio perché nutre “un profondo sentimento” per l’ex moglie.

Anche se davanti alle telecamere si è mostrato sereno per la separazione da Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis starebbe soffrendo molto per la situazione. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Pare che il conduttore di Avanti un altro nutra ancora “un profondo sentimento” per l’ex moglie.

L’indiscrezione su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Dandolo ha sottolineato che le voci che vedono Bonolis impegnato in un flirt con una sua giovane collaboratrice sono false. Paolo, infatti, nutre “ancora un profondo sentimento per Sonia“, tanto che ha “lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”. Stando all’indiscrezione, quindi, il conduttore starebbe soffrendo parecchio. I sorrisi mostrati a Vanity Fair farebbero solo parte del personaggio.

Bonolis-Bruganelli: una separazione che non convince

La separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non convince. Tralasciando l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, è stato il modo in cui è stato annunciato l’addio ad aver lasciato perplessi i fan. E’ possibile lasciarsi con il sorriso, sia chiaro, ma quando lo stesso sembra forzato e del tutto innaturale qualche dubbio sorge.