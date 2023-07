Paolo Meneguzzi contro J-Ax: il commento di Morgan

Dopo il botta e risposta infuocato avuto da Paolo Meneguzzi e J-Ax attraverso i social anche Morgan ha deciso di dire la sua in merito alla questione.

Morgan contro J-Ax

Nelle scorse ore Paolo Meneguzzi e J-Ax hanno avuto un botta e risposta infuocato a mezzo social e sulla questione nelle scorse ore si è espresso anche il cantante Morgan, che inaspettatamente ha preso le difese di Meneguzzi. “Meneguzzi fa un discorso serio, denuncia una problematica vera che io da anni denuncio a mia volta. L’Italia ha un grandissimo problema culturale, il popolo italiano è totalmente privo di capacità di emergere e di reagire ai soprusi”, ha affermato, e ancora: “In realtà il concetto di “musica leggera” io lo userei per definire “il pop è scadente”. In pratica la musica leggera si può tradurre in “voglio imitare il pop esclusivamente per delle ragioni commerciali”. Non è una ca**ata, la “musica leggera” è una musica priva di contenuti, mentre il pop è la musica più importante che c’è.”

Paolo Meneguzzi nelle scorse ore aveva attaccato pubblicamente J-Ax (e il rapper Fedez) scrivendo: “L’estate pop 2023 è deprimente. Il medium pop mi pare svilito. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la Disco paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?