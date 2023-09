Luca Canfora: morto in mare il costumista della troupe di Paolo Sorrentino

La morte del costumista della troupe di Paolo Sorrentino, ha lasciato sgomento il mondo del cinema e dello spettacolo. Canfora, 51 anni, si trovava a Capri per la realizzazione del nuovo film di Sorrentino. Il corpo è stato rinvenuto nelle acque dell’isola azzurra, tra Marina piccola e i Faraglioni, lo scorso venerdì. L’artefice del ritrovamento è stato un canoista che pagaiava in quella zona e che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono accorsi gli uomini della Capitaneria di porto. La salma è stata identificata grazie alla fede che portava al dito.

Gli investigatori indagano sulla causa della morte

Al momento non è chiara quale sia stata la dinamica dell’incidente. Al vaglio degli inquirenti ci sono diverse ipotesi. La Procura e la Squadra Mobile di Napoli stanno indagando sulle cause della morte del celebre costumista. In particolare si cerca il telefono cellulare, che risultava acceso fino a poche ore prima e che potrebbe aiutare a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo. Al momento è stato aperto un fascicolo ed è stata disposta l’autopsia per stabilire con precisione le cause del decesso. Fra le ipotesi avvalorate ci sarebbe anche quella di un possibile suicidio. Altrettanto plausibile sarebbe un incidente in mare, magari causato da un’onda, oppure un malore. Quando è stato ritrovato, infatti, Canfora presentava una ferita alla testa, compatibile forse con una caduta accidentale.

Dalla gavetta al successo

Luca Canfora si è diplomato all’Istituto d’arte napoletano Filippo Palizzi. In seguito ha avviato la sua collaborazione con la sartoria del Teatro dell’Opera di Roma. Durante la sua carriera di costumista e scenografo lavorò con grandi nomi del cinema, fra cui proprio Paolo Sorrentino. Oltre al film La Grande Bellezza, realizzò e firmò i costumi di altri importanti lavori cinematografici, come Youth e la serie The Young Pope.