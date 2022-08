Papa Francesco a L’Aquila per aprire la Porta Santa: è la prima volta nella storia

Papa Francesco è arrivato a L'Aquila dove per la prima volta nella storia aprirà la Porta Santa del Duomo della città abruzzese.

C’è fermento per l’arrivo a L’Aquila di Papa Francesco: il Pontefice al termine della messa di fronte al Duomo, aprirà per la la prima volta nella storia la Porta Santa.

Papa Francesco a L’Aquila: aprirà la Porta Santa

C’era tanta attesa questa mattina a L’Aquila per l’arrivo di Papa Francesco che come promesso aprirà per la prima volta nella storia la Porta Santa del Duomo della città abruzzese.

L’arrivo con eliporto era previsto per le 8.30 circa ma causa di un contrattempo legato al meteo, il pontefice è atterato con qualche minuto di ritardo allo stadio Piazza D’Armi anziché allo stadio Gran Sasso.

Bergoglio è arrivato in Piazza Duomo a bordo di una Fiat 500 bianca e ha saluto la piazza gremita di bandierine del Vaticano dal finestrino.

Alle 10 il Papa presedierà messa sul palco allestito sul sagrato, dato che il Duomo risulta ancora inagibile.

Al termine dell’Angelus, effettuerà il rito dell’apertura della Porta Santa, bussando con il ramo d’ulivo del Gestemani tre volte sull’anta del sinistro della basilica.

Grande fermento in città

Viste le numerose restrizioni dovute al traffico e all’evento, molti pellegrini e semplici turisti hanno dovuto raggiungere il sagrato e quindi il centri storico della città abruzzese con largo anticipo.

Papa Francesco al termine dell’apertura della Porta Santa, seguirà un percorso transennato dove potrà salutare i fedeli.