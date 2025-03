Questa sera, 20 marzo, la Sala Stampa Vaticana ha scelto di non diffondere alcun bollettino ufficiale sulle condizioni di salute di Papa Francesco, alimentando curiosità e interrogativi. L’assenza di aggiornamenti ha suscitato attenzione tra fedeli e osservatori, abituati a ricevere comunicazioni regolari sulle condizioni del Pontefice.

Papa Francesco: cosa rivela l’ultimo bollettino medico sulla sua salute

Lo stato di salute del Santo Padre continua a migliorare. Secondo l’ultimo aggiornamento, Papa Francesco ha interrotto l’uso della ventilazione meccanica non invasiva e ha ridotto il bisogno di ossigenoterapia ad alti flussi. Anche la riabilitazione motoria e respiratoria procede positivamente.

I medici, come indicato nel comunicato, ritengono che le infezioni polmonari, inclusa la polmonite bilaterale e l’infezione polimicrobica, siano sotto controllo, sebbene non ancora del tutto risolte. Il Pontefice non presenta febbre e i parametri clinici risultano stabili e nella norma.

Papa Francesco, perché il bollettino serale non è stato diffuso: l’annuncio della Santa Sede

Al momento, non è stata ancora definita alcuna decisione ufficiale in merito alla partecipazione di Papa Francesco ai riti della Settimana Santa. Considerando la stabilità del suo quadro clinico e l’andamento positivo del recupero, il Vaticano ha deciso di non diffondere aggiornamenti quotidiani. Di conseguenza, il prossimo bollettino medico verrà rilasciato non prima della prossima settimana, salvo eventuali complicazioni.

La Sala Stampa della Santa Sede riprenderà a fornire aggiornamenti di carattere generale ai giornalisti a partire da domani, venerdì, con un nuovo comunicato previsto anche per lunedì prossimo. Questi interventi saranno volti a mantenere informata l’opinione pubblica sulla situazione, pur senza entrare nei dettagli clinici.