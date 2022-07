Papa Francesco contro l’aborto: “È un omicidio con sicario”

Papa Francesco contro l’aborto: “Si, è un omicidio cn sicario ed io chiedo: è legittimo, è giusto, eliminare una vita umana per risolvere un problema?”

Lui, Papa Francesco è contro l’aborto e lo ha ribadito riesumando un concetto già espresso nei giorni scorsi: “È un omicidio con sicario”. Nella lunga intervista a Reuters il pontefice torna a schierarsi contro l’interruzione di gravidanza ed a parlare della stessa con i toni di una condanna senza appello.

Papa Francesco contro l’aborto

Per Bergoglio l’aborto quello è: un omicidio con sicario. Il Pontefice si era già espresso con parole durissime nei confronti dell’interruzione di gravidanza. E durante la lunga ed articolata intervista rilasciata lo scorso sabato a Reuters in cui ha smentito voci su dimissioni e afflizione da un cancro, il Papa ha anche parlato dei viaggi che spera di poter fare a Mosca ed a Kiev. Bergoglio ha anche commentato la sentenza della Corte Suprema che negli Usa ha annullato la sentenza che legalizzava l’aborto in tutto il Paese.

La sentenza Usa e il parere di Bergoglio

Il Pontefice ha detto di rispettare la decisione, salvo poi non entrare nel merito giuridico, tuttavia è tornato, come del resto il suo predecessore che aveva usato toni anche più apocalittici, a condannare con decisione assoluta l’aborto. Il capo del Vaticano lo aveva già fatto molte altre volte in passato ed ancora una volta ha ribadito: “Chiedo: è legittimo, è giusto, eliminare una vita umana per risolvere un problema?”.