Papa Francesco, il pontefice non si affaccia alla finestra per l'Angelus: "Ho...

Papa Francesco, il pontefice non si affaccia alla finestra per l'Angelus: "Ho...

Alle ore 12 di domenica 26 novembre si è tenuto come di consueto l’Angelus di Papa Francesco. Il Pontefice, tuttavia, non si è affacciato alla finestra per la lettura della riflessione a causa di un’infiammazione ai polmoni. È quindi intervenuto in collegamento video dalla Cappella Santa Marta dove è stata introdotta la preghiera domenicale attesa dai molti fedeli.

Papa Francesco non si affaccia per un’infiammazione ai polmoni: l’annuncio del Pontefice

Papa Francesco, nello spiegare cosa lo ha tenuto lontano dal balcone, ha dichiarato durante il collegamento video: “Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni e a leggere la riflessione sarà mons. Braida che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza”.

Confermato il viaggio a Dubai: “Ringrazio chi mi accompagnerà con la preghiera”

Il Pontefice, attraverso l’appello che è stato letto dal Monsignor Braida, ha toccato diversi temi, uno su tutti il conflitto in atto tra Israele e Palestina: “Oggi ringraziamo Dio perché tra Israele e Palestina c’è finalmente una tregua e alcuni ostaggi sono stati liberati”, ha affermato. Nei prossimi giorni lo attenderà un importante viaggio a Dubai che lo porterà a partecipare alla Cop28: “Oltre che dalla guerra il nostro mondo è minacciato da un altro grande pericolo, quello climatico, che mette a rischio la vita sulla terra, specialmente le future generazione”, ha infine osservato.