Nel corso dell’omelia della Messa nella Giornata mondiale della povertà Papa Francesco ripete per ben due volte la frase: “La povertà è uno scandalo.”

Il messaggio di Papa Francesco

Continua il Pontefice: “Pensiamo a quanti sono oppressi, affaticati, emarginati, alle vittime delle guerre e a coloro che lasciano la loro terra rischiando la vita; a coloro che sono senza pane, senza lavoro e senza speranza.”

Invita anche a non dimenticare il pudore. Dice infatti: “La povertà è pudica, si nasconde. Dobbiamo andare noi a cercarla, con coraggio. Quanti cristiani sotterrati, quanti vivono la fede come se vivessero sotto terra. Pensando a questa immensa moltitudine di poveri, il messaggio del Vangelo è chiaro: non sotterriamo i beni del Signore! Mettiamo in circolo la carità, condividiamo il nostro pane, moltiplichiamo l’amore!”

I dati sulla povertà in Italia

I dati indicano che in Italia la povertà è in aumento. Dal 2021 al 2022 i poveri assoluti sono aumentati di 357 mila unità, attestandosi ora a quota 5 milioni 674 mila, pari al 9,7% della popolazione. Nel 2021 erano il 9,1%.

Questo significa che un residente su dieci oggi non ha accesso a un livello di vita dignitoso.

Ma non solo: un povero assoluto su 4 ha comunque un lavoro. Questo dato fa emergere in tutta la sua criticità la dimensione dei cosiddetti “working poor”, i lavoratori poveri.

Infine, accanto alle vecchie povertà ne nascono di nuove, come quella energetica generata dal costo delle bollette.