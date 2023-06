Papa Francesco non si perde d'animo e dopo la buona riuscita del suo intervento trova anche la forza di scherzare

Non ha perso la ciglia di scherzare e nemmeno la sua vena ironica Papa Francesco. Il Pontefice è ancora ricoverato al Gemelli ed è già stato operato, ma le sue condizioni di salute sono buone.

Papa Francesco ironico dopo l’intervento: “Quando facciamo il terzo?”

“Bergoglio sta bene, è sveglio e ha reagito bene a intervento e anestesia. Ci ho parlato dieci minuti fa e ha scherzato dicendo: quando facciamo la terza?“ – racconta sorridente il chirurgo, citando il riferimento alla prima operazione che Papa Francesco fece tre anni fa sempre al Gemelli. Il Papa, dunque, sta bene e nonostante le 86 primavere alle spalle ha regito ottimamente all’intervento.

Quando verrà dimesso Papa Francesco

“Per questo intervento la degenza è di 5-7 giorni. Tenete presente però che abbiamo operato il Papa, un signore di 86 anni che ha già subito 4 interventi chirurgici ed è stato ricoverato per un’infezione polmonare” – spiega ancora il chirurgo raccontando quando Bergoglio dovrebbe essere dimesso dal Gemelli. “Adotteremo tutte le cautele, è stato appena operato, dateci qualche giorno per rispondere sulla durata della degenza post operatoria.”