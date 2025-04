Il Vaticano aggiorna sulle condizioni di Papa Francesco, mentre l'infettivologo lancia un avviso preoccupante per i fedeli.

Il Vaticano ha recentemente aggiornato sulla salute di Papa Francesco, confermando che il Pontefice continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta. Tuttavia, l’infettivologo Massimo Andreoni ha sollevato preoccupazioni sui suoi comportamenti, suscitando un certo allarme tra i fedeli. Il monito del medico ha acceso il dibattito sulla sicurezza delle udienze e sul possibile impatto delle sue attività sulla salute del Santo Padre.

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco

La Sala Stampa della Santa Sede ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che continua la convalescenza a Casa Santa Marta. Il quadro clinico è stazionario, con lievi miglioramenti sia a livello motorio che respiratorio, come confermato dalla recente auscultazione dei polmoni.

Il Papa, che non ha più bisogno di ossigeno per periodi lunghi, ha comunque utilizzato l’ossigeno ad alti flussi per scopi terapeutici. Nonostante le difficoltà, ha proseguito la sua attività lavorativa, incontrando collaboratori e capi Dicastero, tra cui monsignor Peña Parra, l’arcivescovo Gallagher e monsignor Russo. Recentemente ha anche incontrato i Reali britannici senza l’ausilio dell’ossigeno.

Il Pontefice ha trascorso anche del tempo a pregare nella Basilica di San Pietro, in seguito a una passeggiata improvvisata, confermando un buon stato d’animo. Nessuna previsione, invece, per la partecipazione ai riti della Settimana Santa.

Papa Francesco e gli incontri, l’infettivologo mette in guardia: “Così non va bene”

Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti uscite e incontri di Papa Francesco.

In un’intervista con l’Adnkronos Salute, Andreoni ha sottolineato che esporre il Papa a persone e a sbalzi di temperatura è pericoloso. Ha aggiunto che, durante l’uscita nella Basilica di San Pietro, il Pontefice era protetto soltanto da un poncho di lana, una copertura insufficiente a fronte delle condizioni climatiche. A tal proposito, l’esperto ha avvertito che simili situazioni potrebbero compromettere ulteriormente la salute del Papa, rendendo necessarie maggiori precauzioni.