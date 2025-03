Le parole che Papa Francesco non aveva mai detto prima: la lettera al Corriere della Sera

Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale, ha mostrato segnali di miglioramento. Sebbene la sua condizione rimanga stabile, essa continua a essere complessa. Nel bollettino medico più recente, i medici hanno confermato che i progressi sono costanti, ma il Papa resta sotto trattamento ospedaliero. In questi giorni di grande fragilità, il Pontefice ha inviato una lettera al Corriere della Sera, esprimendo il suo pensiero su un tema di grande rilevanza.

La condizione di Papa Francesco rimane stabile, ma sono stati registrati piccoli miglioramenti grazie alla fisioterapia. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa Vaticana ieri sera, 17 marzo, la giornata del Papa si è svolta in modo simile a quella precedente, con fisioterapia, preghiera, lavoro e terapia farmacologica.

Sebbene la situazione resti stabile, si osservano leggeri progressi nelle terapie respiratoria e motoria. In alcuni brevi momenti, come durante gli spostamenti, Papa Francesco riesce a rimanere senza ossigeno.

“La fragilità umana ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide. Forse per questo tendiamo così spesso a negare i limiti e a sfuggire le persone fragili e ferite: hanno il potere di mettere in discussione la direzione che abbiamo scelto, come singoli e come comunità”.