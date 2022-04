Un dolore persistente al ginocchio impedirebbe a Papa Francesco di presiedere la messa di oggi, in occasione della domenica della Divina Misericordia

Papa Francesco non presiede la messa di oggi, domenica 24 aprile, in occasione della domenica della Divina Misericordia. Il pontefice è stato costretto a saltare diversi impegni a causa di un persistente dolore al ginocchio.

Papa Francesco non presiede la messa della Divina Misericordia

Al contrario di quanto era stato previsto e annunciato, Papa Francesco non presiede la messa nella Basilica di San Pietro in occasione della Domenica della Divina Misericordia. A presiedere la cerimonia al suo posto è l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio della Nuova evangelizzazione. Il motivo riguarda un forte e persistente dolore al ginocchio, per cui il pontefice è stato costretto a rinunciare a diversi impegni. Il Papa è entrato comunque nella Basilica, senza indossare i paramenti liturgici, e si è seduto su una poltrona vicino all’Altare della Confessione.

Il dolore al ginocchio di Papa Francesco

Papa Francesco ha annullato quasi tutti i suoi impegni per motivi di salute. “Necessari controlli medici” ha dichiarato il suo portavoce. Il dolore al ginocchio destro è forte e persistente e gli impedisce di partecipare agli impegni e di muoversi agevolmente. Deve sottoporsi ad alcuni controlli per valutare a quali trattamenti sottoporsi. “Il Papa ha rallentato le sue attività a causa dei controlli medici che sono oggi necessari.

Ecco perché l’agenda oggi è vuota” ha spiegato Matteo Bruni, direttore della Sala stampa.