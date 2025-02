Dal Vaticano giunge un nuovo aggiornamento sulle condizioni di Papa Francesco al nono giorno di degenza: il Pontefice ha riposato bene ed è in fase di recupero da una polmonite bilaterale. Ha iniziato il nono giorno di degenza presso l’ospedale romano, il Gemelli.

Papa Francesco ricoverato, il nuovo aggiornamento della Sala Stampa Vaticana

La sala stampa vaticana ha comunicato che, dopo l’ottava notte di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale, Papa Francesco «ha riposato bene». Un breve aggiornamento per rassicurare sulla sua salute, a seguito dell’incontro di ieri, tra i medici e i giornalisti, in cui è stato confermato che il Papa dovrà restare in ospedale «almeno per tutta la prossima settimana». Il professor Sergio Alfieri ha sottolineato che «non è ancora fuori pericolo», pur precisando che «non è in pericolo di vita».

Come accaduto domenica scorsa, l’Angelus di Papa Francesco, sarà diffuso esclusivamente in formato scritto.

Papa Francesco ricoverato: situazione stabile ma delicata

Rispetto al suo arrivo, Bergoglio sta meglio: non è più costretto a letto né dipende da alcun macchinario. Tuttavia, il rischio che i germi attualmente localizzati nel polmone possano entrare nel sangue, causando una sepsi, non è ancora stato escluso. La situazione rimane grave, la malattia è cronica e, nonostante i miglioramenti osservati, basta poco affinché i valori possano nuovamente destabilizzarsi.