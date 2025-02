Papa Francesco resta ancora ricoverato in ospedale per curare la bronchite che lo ha colpito di recente ed anche per trovare una cura efficace all’infezione respiratoria che ne è derivata, infatti sembrerebbe questa la battaglia più dura per il pontefice da combattere.

Papa Francesco, il quadro clinico peggiora

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da diversi giorni, arrivato al decimo piano della struttura, nell’area riservata ai pontefici per curare la bronchite che lo aveva visto seriamente debilitato durante l’Angelus del 9 febbraio.

La bronchite sembra essere un ricordo ormai lontano, a preoccupare è l’infezione polimicrobica alle vie respiratorie che ha costretto i medici a cambiare nuovamente la terapia, nella speranza che la situazione possa migliorare.

Il pontefice non ha la febbre

Dalla Santa Sede quello che trapela relativamente alle condizioni di Papa Francesco è che Bergoglio non ha la febbre, segnale positivo per un recupero e che continua a seguire la terapia prescritta dai medici.

Il rischio, considerando l’età del Papa (88 anni) e il suo storico di malattie, in particolare nell’ultimo periodo è stato colpito dalla bronchite, è che questa bronchite possa poi sfociare in broncopolmonite o polmonite, malattie legate a infezioni polimicrobiche.

Il Papa in alcuni frangenti della giornata farebbe anche uso di ossigeno, utile per non affaticarlo nella respirazione. Ora si resta nelle mani dei medici affinché possano trovare la terapia antibiotica più giusta per la guarigione di Papa Bergoglio.