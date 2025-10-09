Papa Leone alle agenzie stampa «L'informazione è un pilastro da garantire e difendere»

Papa Leone alle agenzie stampa «L'informazione è un pilastro da garantire e...

Nel suo ultimo intervento legato alle libere informazioni, l'appello di Papa Leone XIV è stato chiaro: «Siete voi la prima linea contro le notizie spazzatura».

Un messaggio che arriva in un momento storico in cui la disinformazione corre veloce, spesso più dei fatti stessi. L’invito del Pontefice è allora quello di riscoprire il valore della buona informazione, fondata su rigore, verifica e responsabilità.

Papa Leone: agenzie stampa in prima linea

Nel corso dell’incontro, però, il fine di Papa Leone XIV non è stato solamente arginare la diffusione di fake news per un maggiore rigore tecnico.

La sua intenzione è sottolineare come informare rappresenti anzitutto una responsabilità morale per i giornalisti: le agenzie stampa rappresentano una bussola essenziale, che, grazie al loro lavoro quotidiano di raccolta e verifica di notizie certificate, offrono ai media una base solida e affidabile.

Infatti, «l’antica arte della menzogna» non fa che creare conflitti e polarità: titoli sensazionalistici e clickbait promuovono concetti falsi e idee fallaci con il solo obiettivo di essere letti. Come comportarsi allora?

Papa Leone: informare come responsabilità

In un’epoca in cui la velocità dell’informazione rischia di superare la verità, Papa Leone XIV invita a tornare all’essenza del giornalismo: cercare i fatti, verificarli e raccontarli con onestà. Perché la libertà d’informare è anche, e soprattutto, una responsabilità verso la società tutta.