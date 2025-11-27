Papa Leone XIV in Turchia e Libano: un viaggio di pace, unità e dialogo interreligioso

Papa Leone XIV in Turchia e Libano: un viaggio di pace, unità e dialogo inte...

Un viaggio di Papa Leone XIV in Turchia e Libano: Promuovere la Pace e l'Unità Cristiana.

Questa mattina, l’aereo di Papa Leone XIV è atterrato in Turchia, dando avvio a una visita pontificia di grande rilevanza che si protrarrà anche fino in Libano. Prima del decollo, il Pontefice ha condiviso con i giornalisti a bordo importanti riflessioni, evidenziando come la sua missione sia volta a diffondere un messaggio di verità e armonia necessario nel contesto attuale.

Un inizio carico di significato

Dopo l’atterraggio ad Ankara, le autorità turche hanno accolto il Papa con cerimonie ufficiali, tra cui il saluto di bambini in abiti tradizionali. L’importanza diplomatica di questa visita è stata sottolineata da una serie di incontri previsti nel programma. Il Santo Padre ha visitato il Mausoleo di Atatürk, un luogo simbolico che rappresenta la modernità della Turchia. Qui, il Pontefice ha deposto una ghirlanda, un atto di rispetto verso il fondatore della Repubblica turca, e ha firmato il Libro d’Onore, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

Incontro con il Presidente Erdogan

Successivamente, Papa Leone XIV ha incontrato il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan presso il Palazzo Presidenziale. L’incontro ha seguito un protocollo ufficiale, caratterizzato dall’esecuzione degli inni nazionali e da ventuno colpi di cannone a salve, un gesto di onore per entrambe le nazioni. Questo incontro si colloca nel contesto delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Turchia, affrontando questioni cruciali come la stabilità regionale e la protezione delle minoranze religiose.

Il messaggio di unità cristiana

Durante il volo, Leone XIV ha evocato il Concilio di Nicea, celebrato 1700 anni fa, per sottolineare l’importanza dell’unità tra i cristiani. Ha espresso il desiderio di promuovere un messaggio di unità non solo tra i cattolici, ma rivolto a tutti gli uomini e le donne, invitando a camminare insieme verso la pace e l’armonia. Il Pontefice ha evidenziato che le comunità cristiane devono considerarsi come fratelli e sorelle, al di là delle differenze confessionali.

Un viaggio con sguardo al futuro

Leone XIV ha accennato alla possibilità di visitare altri paesi, come l’Algeria e la Spagna, manifestando interesse per una potenziale visita a Torino in occasione dell’ostensione della Sindone. Questo desiderio di esplorare ulteriormente il dialogo interconfessionale attraverso i viaggi apostolici rappresenta un chiaro segnale della sua volontà di unire le diverse fedi.

Il contesto cristiano in Turchia e Libano

Durante una visita a Istanbul, il vicario apostolico Monsignor Massimiliano Palinuro ha sottolineato l’importanza storica della presenza cristiana in Turchia, che attualmente costituisce solo lo 0,6% della popolazione. Ha messo in evidenza come la Turchia ospiti siti cruciali per la storia del cristianesimo, tra cui la casa di Maria a Efeso e le sepolture degli apostoli Giovanni e Filippo.

La sfida della minoranza cristiana

Malgrado la ridotta presenza numerica, il presule ha descritto la comunità cristiana come un piccolo seme che porta con sé la speranza della fede. Le parole di un patriarca armeno, che ha paragonato le piccole comunità a un diamante, esprimono la preziosità della loro esistenza. Dopo la Turchia, il Papa si dirigerà in Libano, un paese che affronta una grave crisi economica e politica. La visita del Pontefice rappresenterà un segnale di solidarietà e incoraggiamento per le comunità cristiane locali.

Il viaggio di Papa Leone XIV si propone di essere un evento ricco di significato, unendo la memoria storica con un messaggio di pace e unità. Il Pontefice porta con sé la prospettiva di Nicea, credendo fermamente che l’unità non possa essere solo un obiettivo diplomatico, ma debba radicarsi nel cuore della fede condivisa.