Papa Leone XIV in Turchia: il significato della storica visita alla Moschea Blu

Il 29 novembre segna una data storica per il dialogo interreligioso, con la visita di Papa Leone XIV alla celebre Moschea Blu di Istanbul. Questo luogo, noto anche come Moschea Sultan Ahmed, è uno dei simboli più riconoscibili della città e rappresenta un punto di incontro tra culture e religioni diverse.

La Moschea Blu: un simbolo di Istanbul

Costruita tra il 1609 e il 1617 durante il regno del sultano Ahmed I, la Moschea Blu è famosa per le sue maestose piastrelle di ceramica turchese, che decorano le pareti e la cupola, creando un’atmosfera unica. Con i suoi sei minareti, è l’unica moschea al mondo ad avere un numero così elevato, superata solo dalla moschea della Ka’ba a La Mecca. Questa caratteristica architettonica è frutto di una storia affascinante che parla di ambizioni e fraintendimenti.

Un gesto di rispetto e ascolto

Durante la sua visita, Papa Leone XIV ha scelto di non pregare all’interno della moschea, a differenza dei suoi predecessori, che avevano partecipato a momenti di raccoglimento. Il Pontefice ha optato per un approccio di osservazione e rispetto, camminando a piedi nudi come da tradizione islamica. Questa scelta è stata vista come un segno di rispetto per il luogo sacro e per la fede di coloro che pregano lì.

Incontri significativi in Turchia

La visita alla Moschea Blu è stata solo il primo passo di un viaggio che ha incluso incontri con leader religiosi e comunità cristiane. Dopo la moschea, Papa Leone XIV si è recato presso la chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem, dove ha partecipato a un incontro privato con i capi delle chiese. Questo incontro ha rappresentato un’opportunità per discutere temi di unità e collaborazione tra le diverse fedi.

Il messaggio di pace

Nel corso della giornata, il Papa ha ribadito l’importanza di respingere l’uso della religione per giustificare conflitti e violenza. Ha sottolineato che le fedi devono promuovere fratellanza e dialogo, invitando tutti a lavorare insieme per un futuro di pace. La cerimonia a Iznik, dove si commemoravano i 1700 anni del primo Concilio, ha ulteriormente rafforzato questo messaggio di unione tra le diverse tradizioni cristiane.

Un passo verso l’unità

La visita di Papa Leone XIV in Turchia ha segnato un momento significativo per il dialogo interreligioso. Attraverso gesti di rispetto e incontri costruttivi, il Papa ha promosso un messaggio di speranza e unità tra le diverse fedi. La Moschea Blu, con la sua bellezza e storia, è diventata il palcoscenico di un importante passo verso la comprensione reciproca e la pace globale.