Un’uscita significativa dal Vaticano

In un gesto che ha sorpreso molti, Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per visitare la storica residenza di Castel Gandolfo. Accolto con calore da Sua Eminenza il Cardinale Baggio e dal Direttore operativo del progetto Borgo Laudato Sì, Padre Manuel Dorantes, il Papa ha dimostrato un forte impegno verso le tematiche ecologiche e sociali che caratterizzano il suo pontificato.

Il Giardino della Vergine Maria e i Giardini del Belvedere

Durante la sua visita, Papa Leone si è fermato nel Giardino della Vergine Maria, un luogo di riflessione e spiritualità, amato da molti Papi nel corso dei secoli. Qui, il Papa ha potuto contemplare la bellezza della creazione, un tema centrale nella sua missione. Successivamente, ha visitato i Giardini del Belvedere, dove ha osservato i preparativi per l’inaugurazione del Borgo Laudato Sì, un’iniziativa che mira a coniugare la cura per l’ambiente con la dignità umana, in linea con l’insegnamento di Papa Francesco.

Riflessioni storiche e sociali

La visita ha avuto anche un momento di profonda riflessione storica. Al Criptoportico, i resti archeologici della sala delle udienze dell’imperatore Domiziano, Papa Leone XIV ha ricordato le azioni coraggiose di Papa Pio XII, che nel 1944 offrì rifugio a oltre 12.000 persone durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Questo richiamo alla memoria storica sottolinea l’importanza della solidarietà e dell’accoglienza, valori fondamentali per la Chiesa.

Un impegno per il futuro

Concludendo la sua visita nel Palazzo Papale e nella storica Villa Barberini, Papa Leone XIV ha ribadito l’importanza di unire la cura per la creazione con l’azione sociale. La sua presenza a Castel Gandolfo non è stata solo un momento di celebrazione, ma un chiaro messaggio di speranza e responsabilità verso il nostro pianeta. L’iniziativa del Borgo Laudato Sì rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile, in cui la Chiesa si fa portavoce di un’ecologia integrale.