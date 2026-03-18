Il Papa è voluto intervenire in occasione del convegno sulla Sanita che si sta tenendo stamattina a Roma spiegando la sua posizione in merito all’accesso elitario alle cure che stanno diventando sempre più costose e quindi inaccessibili per le persone meno abienti, una situazione che non dovrebbe esistere perché tutti hanno diritto a star bene.

Sanità, le cure sempre più costose

Non è mistero che le cure stiano diventando sempre più care, che siano i medicinali o gli interventi, andare in farmacia o dal medico sta diventando sempre più complesso oltre che oneroso.

Questa situazione amplia la già grande disparità tra le persone più ricche e le persone più povere. Chi è più ricco ha la salute chi è povero è costretto a morire, uno scenario che non deve nemmeno essere concepito in un paese come l’Italia, dove vige il Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Ecco quindi che il grido di aiuto di chi non ce la fa si fa sempre più forte, grido che è arrivato anche a Papa Leone XIV che ha lanciato un monito importantissimo.

“Salute non un lusso per pochi”

Il Papa è intervenuto parlando al convegno sulla sanità che si tiene a Roma, di seguito le sue parole tratte da TGCom24.it

“La salute non può essere un lusso per pochi, ma una condizione essenziale per la pace sociale. […] La tutela e la cura della salute devono essere accessibili ai più vulnerabili, perché ciò è richiesto dalla loro dignità e anche per evitare che un’ingiustizia diventi seme di conflitti”.

Questo il commento del Papa che ha mostrato vicinanza ai più bisognosi, affinché possano tornare a curarsi per poter vivere bene la loro vita.