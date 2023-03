Parcheggia sulle strisce a Taranto, i vigili trascinano il corriere fuori dal furgone

Quanto avvenuto a Taranto è tuttora sottoposto a ricostruzione ed indagini, tuttavia, il fatto è già diventato virale, specialmente sul social network TikTok. La vicenda che ha fatto il giro del web si è svolta a Taranto, dove un corriere è stato fermato dalla polizia municipale.

Infatti, questi era stato sottoposto ad un controllo da parte della polizia stradale, la quale aveva notato il suo furgone parcheggiato sulle strisce pedonali. L’obiettivo degli agenti di polizia era multare il conducente. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata, provocando orrore e sgomento sui visi dei testimoni oculari.

L’intervento violento della polizia municipale ai danni di un corriere

Ciò che è accaduto nei minuti successivi al tentativo di multa è stato immortalato e condiviso da alcuni passanti, i quali hanno assistito alla scena, indignati. Infatti, sembra che l’intervento della polizia municipale si sia rivelato orripilante: il video mostra chiaramente tre vigili urbani che immobilizzano e trascinano con la forza il conducente del furgone fuori dal veicolo.

E’ molto probabile che l’uomo avesse erroneamente sostato sulle strisce pedonali per effettuare una veloce consegna. Ebbene, la polizia sembra non aver avuto alcuna compassione: non è ancora chiaro se vi sia stato un episodio pregresso e non immortalato dai cellulari dei passanti. Tuttavia, nel video si vede distintamente il corriere chiedere aiuto mentre i tre agenti provano ad immobilizzarlo.