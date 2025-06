Parigi, tragedia in una scuola media: assistente scolastica accoltellata a morte

Parigi, tragedia in una scuola media: assistente scolastica accoltellata a morte

Accoltellamento mortale alle porte di Parigi: assistente scolastica colpita da un adolescente in un istituto. Tutti gli aggiornamenti.

Un tragico accoltellamento a Parigi ha scosso la giornata di oggi, martedì 10 giugno, con un episodio di violenza che ha coinvolto un’assistente scolastica. La donna è stata accoltellata da un adolescente all’interno di un istituto situato alle porte della capitale francese.

Parigi, assistente scolastica accoltellata a morte da uno studente

Il drammatico evento ha scosso una scuola alle porte di Parigi questa mattina, martedì 10 giugno. Un’assistente scolastica di 31 anni è stata accoltellata mortalmente da un adolescente. L’aggressione sarebbe avvenuta durante un controllo delle borse che la vittima, un’assistente educativa incaricata della sorveglianza degli studenti, stava per effettuare.

La donna, inizialmente ricoverata in gravi condizioni, è purtroppo deceduta a causa delle ferite riportate. Nel tentativo di bloccare l’aggressore, anche un militare presente sarebbe rimasto ferito.

L’istituto, situato a Nogent, nella periferia est di Parigi, è stato teatro di un “terribile dramma”, come lo ha definito la ministra dell’Educazione Nazionale, Elisabeth Borne, che si recherà sul posto per esprimere il proprio sostegno alla comunità scolastica e alle forze dell’ordine.

Parigi, assistente scolastica accoltellata a morte da uno studente: le indagini

Il giovane aggressore è stato prontamente fermato e posto in stato di fermo. Nel frattempo, tutti i 324 studenti della scuola sono stati messi in sicurezza e isolati nelle loro classi in attesa del ripristino delle normali condizioni.

Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli di questa devastante tragedia.