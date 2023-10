La polizia francese ha sparato ad una donna a Parigi. Secondo le prime informazioni, avrebbe urlato Allah Akbar e “minacciato di far saltare in aria tutto”.

Parigi, polizia spara a donna che urla Allah Akbar

La polizia francese ha sparato contro una donna completamente coperta dal velo che “pronunciava parole minacciose“. Lo hanno riferito i media francesi Bfmtv e Le Figaro, citando fonti della polizia. Il fatto sarebbe accaduto questa mattina, martedì 31 ottobre 2023, intorno alle 9.30, alla stazione della RER di Austerlitz, nel 13 Arrondissement di Parigi.

Parigi, polizia spara a donna che urla Allah Akbar: la ricostruzione

La sospettata, che indossava un abaya, ha minacciato di “far saltare in aria tutto“, ha dichiarato la fonte della polizia. La donna è poi stata avvistata alla stazione della Biblioteca Francois Mitterrand, mentre nascondeva le mani sotto il vestito. Sul posto è intervenuta una squadra di agenti, che ha cercato di isolarla, mentre la donna urlava Allah Akbar, continuando a rifiutarsi di mostrare le mani. A quel punto gli agenti hanno aperto il fuoco, come riportato dai media francesi. La donna è stata ferita all’addome e trasportata in ospedale e al momento la prognosi è riservata.