Parigi, studenti in piazza coi lavoratori contro Macron

Decima giornata di protesta contro la riforma delle pensioni a Parigi. Studenti si uniscono ai lavoratori nelle manifestazioni e lanciano lacrimogeni per un rogo nella piazza. «Macron difende i ricchi», «Se cediamo, per i nostri figli sarà peggio», «In Europa ci seguano» si sente urlare.

Doveva essere una marcia pacifica

Tensioni tra la polizia e alcune centinaia di manifestanti al termine del corteo intorno a place de la Nation. Quella che doveva essere una marcia pacifica si è trasformata in un attacco alle autorità con il lancio di lacrimogeni per appiccare un rogo: dopo l’intervento delle forze dell’ordine per bloccare dei manifestanti irrotti in un palazzo, contro l’edificio sono state lanciate delle pietre dalla strada. In seguito, gli stessi agenti hanno sparato gas lacrimogeni per far tornare i dimostranti verso la piazza.

740mila persone in protesta

Sono 740mila le persone scese in piazza oggi in tutta la Francia, nel quadro della decima giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Secondo il sindacato Cgt i dati numerici sarebbero meno massicci: i manifestanti sono stati oltre 2 milioni in tutto il Paese. Un dato in calo rispetto a giovedì scorso, quando lo stesso sindacato aveva annunciato 3,5 milioni di manifestanti. Fissata per il 6 aprile una nuova giornata di mobilitazione.